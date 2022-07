خبراء تغذية يكشفون عن 5 خضراوات تواجه أمراض القلب والسكتة الدماغية

يقول 4 خبراء تغذية معتمدين لموقع Eat This, Not That إنه كلما زاد استهلاكك للخضروات، قل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إلا أنهم خصوا بالذكر 5 أنواع دون غيرها.