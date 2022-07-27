خبراء تغذية يكشفون عن 5 خضراوات تواجه أمراض القلب والسكتة الدماغية

تنجم صحة القلب السيئة عن أشياء مختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري وزيادة الوزن أو السمنة والنظام الغذائي غير الصحي، وفقاً لسبوتنيك.
والأشخاص الذين يواجهون هذه المشكلات قد يعانون من النوبات القلبية ومرض القلب التاجي في المستقبل، ومع ذلك، هناك طرق لتغيير صحة القلب إلى الأفضل من خلال إتباع نظام غذائي صحي.
يتكون النظام الغذائي الصحي من تناول الكثير من الخضراوات، وهي أطعمة قوية ومليئة بالعناصر الغذائية. والتأكد من حصولك على كميات كافية من الخضار في نظامك الغذائي هو أحد الطرق لتحسين صحة قلبك.
يقول 4 خبراء تغذية معتمدين لموقع Eat This, Not That إنه كلما زاد استهلاكك للخضروات، قل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إلا أنهم خصوا بالذكر 5 أنواع دون غيرها.
الطماطم (البندورة) هي مصدر قوى للمغذيات بالإضافة إلى كونها مصادر غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي القلب. وتشمل هذه الليكوبين، وبيتا كاروتين، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، وفيتامين C، والفلافونويد، وفيتامين E.
وتظهر الأبحاث أن العناصر الغذائية الموجودة في الطماطم تقلل الكوليسترول الضار LDL وضغط الدم والهوموسيستين (مقياس للالتهاب وعامل خطر مستقل للإصابة بأمراض القلب)، وتجعل الخلايا أقل"لزوجة"، مما يحافظ على تدفق الدم بسهولة أكبر.
كما أن العديد من مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم، مثل الليكوبين وبيتا كاروتين، تصبح متاحة بيولوجيا أكثر بأربعة أضعاف عند طهيها.
ارتفاع ضغط الدم يعرض القلب للخطر، والسبانخ تخفض ضغط الدم بفضل النترات التي تساعد في جعل الشرايين أقل تيبسا وتحسين وظيفة الخلايا التي تبطن جدران الأوعية الدموية.
وتعزز الأوراق الخضراء أيضاً تخثر الدم بشكل صحيح. وذلك بفضل جرعتها الكبيرة من فيتامين ك.
ووفقاً لبحث نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن تناول الخضار الورقية الخضراء، مثل السبانخ، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.
أظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن الخضراوات الصليبية مثل براعم بروكسل (الكرنب الصغير) قد تساعد في منع انسداد الشرايين، والتي تعتبر سببا كبيرا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
العديد من الفوائد الصحية للقلب من براعم بروكسل تُنسب إلى الألياف والكاروتينات والفولات والألياف وفيتامين C وEوK، بالإضافة إلى مركباتها الكبريتية، المسماة غلوكوسينولات، التي لها قدرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقلل من نسبة الكوليسترول الضار.
الهليون مصدر جيد لحمض الفوليك، الذي يقلل من الهوموسيستين، وهو حمض أميني مرتبط بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
يساعد البوتاسيوم الموجود في الهليون على خفض ضغط الدم المرتفع، في حين أن محتواه من الألياف يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL وخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
بالإضافة إلى أنه يحتوي الهليون على مركبات الفلافونويد كيرسيتين وإيزورهامنتين وكايمبفيرول، والتي تساعد أيضاً على تقليل الالتهاب، فضلاً عن ضغط الدم، الذي يضر بالشرايين ويؤدي إلى أمراض القلب.
يعد البصل مصدرا جيدا للمواد الكيميائية النباتية الغنية بالكبريت، تعمل هذه المواد الكيميائية النباتية على تقليل مستويات الكوليسترول وتفكيك جلطات الدم. قد يقلل هذا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
مضادات الأكسدة القوية في البصل، بما في ذلك الكيرسيتين، تقاوم أيضاً الالتهاب المزمن المرتبط بجميع الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب، كما أنها تقلل الدهون الثلاثية والكوليسترول.