خبراء تغذية يكشفون عن 5 خضراوات تواجه أمراض القلب والسكتة الدماغية

العديد من الفوائد الصحية للقلب من براعم بروكسل تُنسب إلى الألياف والكاروتينات والفولات والألياف وفيتامين C وEوK، بالإضافة إلى مركباتها الكبريتية، المسماة غلوكوسينولات، التي لها قدرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقلل من نسبة الكوليسترول الضار.