بسبب قلة النوم.. "مخاطر صحية" تهدّد حياة النساء

وأظهرت الدراسة أن نحو واحدة من كل 4 نساء تعاني أعراض الأرق بانتظام، مثل صعوبة النوم، أو الاستيقاظ في الليل، أو الاستيقاظ في وقتٍ مبكرٍ عن الموعد المقرّر، و14 في المئة منهن يعانين في كثير من الأحيان فترات نوم قصيرة.