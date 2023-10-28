في يومه العالمي.. تعرَّف على الطريقة الصحيحة للمشي الصحي للحفاظ على اللياقة

أوضح تجمُّع الرياض الصحي الطريقة السليمة للمشي، وكيفية تحويله إلى أحد أنشطة اللياقة البدنية، بالحرص على اتخاذ وضعية جيدة وصحيحة خلال ممارسته.
وأضاف التجمُّع بمناسبة اليوم العالمي للمشي، أن الطريقة الأمثل تشمل رفع الرأس إلى الأعلى والنظر للأمام وليس للأسفل، مع إرخاء العنق والكتفين والظهر وعدم الاستقامة بشدة.
ولفت التجمُّع في إنفوجرافيك توعوي نشره اليوم، أن الطريقة الصحية تشمل أيضاً شد عضلات البطن قليلاً مع جعل الظهر مستقيماً وليس مقوساً إلى الأمام، وتحريك الذراعين بحرية مع ثني المرفقين قليلاً وزيادة سرعة تحريكهما، مع المشي بطريقة سلسة مع ثني القدم من الكعب حتى الأصابع.