في يومه العالمي.. تعرَّف على الطريقة الصحيحة للمشي الصحي للحفاظ على اللياقة

ولفت التجمُّع في إنفوجرافيك توعوي نشره اليوم، أن الطريقة الصحية تشمل أيضاً شد عضلات البطن قليلاً مع جعل الظهر مستقيماً وليس مقوساً إلى الأمام، وتحريك الذراعين بحرية مع ثني المرفقين قليلاً وزيادة سرعة تحريكهما، مع المشي بطريقة سلسة مع ثني القدم من الكعب حتى الأصابع.