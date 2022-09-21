نصائح تساعدك على التخلص من "الشخير" أثناء النوم

يلعب نمط حياتك دورًا كبيرًا في عدد المرات التي تشخر فيها. فيمكن أن يساهم الوزن الزائد في حدوث الشخير؛ لأن الأنسجة الدهنية في الرقبة يمكن أن تضغط على حلقك. ويوصي الخبراء بفقدان الوزن كأحد التغييرات الأولى لوقف الشخير. بالنسبة للبعض، ويمكن أن يؤدي فقدان أقل من 3 إلى 4 كيلوجرامات إلى تقليل الشخير.