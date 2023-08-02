خبير تغذية شهير ينصح بـ4 أطعمة لزيادة البروتين والتخلص من الدهون

وكشف "موسلي" كيف يمكن للأشخاص دمج البروتين في وجباتهم الغذائية الشخصية، ومشاركة العديد من الأطعمة المليئة بالبروتين للاستهلاك، خاصة أن الحصول على نحو 20 جرامًا من البروتين على الأقل في كل وجبة يمكن أن يعني تناول اللحوم أو الأسماك مرتين في اليوم، وهو ما يتعارض مع نظام البحر المتوسط الغذائي الذي يروج له الدكتور موسلي، ويتضمن تناول كميات معتدلة من الأسماك، وكميات قليلة للغاية من اللحوم، مع الحبوب والبقوليات.