"لا تفكر.. لا تفكر".. طريقة عسكرية للنوم خلال دقيقتين فقط

وقال جاستن، وفق "روسيا اليوم": ابدأ بإرخاء عضلات جبهتك، أرخِ عينيك وخديك وفكّك، وركز على تنفّسك. ثم تأكد من أن كتفيك غير متوترتين؛ أنزلهما إلى أدنى مستوى ممكن وحافظ على ذراعيك إلى جانبك، بما في ذلك يداك وأصابعك، تخيّل هذا الإحساس الدافئ ينتقل من رأسك إلى أطراف أصابعك".