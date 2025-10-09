من الحرمان إلى الراحة الاصطناعية.. دراسة: 5 أنماط للنوم لكل منها تنظيم فريد في الدماغ

أكد الباحثون أن كل نمط من الأنماط الخمسة المدونة يتميز بتنظيم فريد للشبكات الدماغية، مما يعكس التداخل العميق بين تجربة النوم وبنية الدماغ. ونقلت الباحثة أورور بيرو عن الجامعة قولها: "كل نمط نوم يدعمه ترتيب فريد لشبكات الدماغ، ما يثبت أن تجارب النوم تنعكس ليس فقط في الصحة والسلوك، ولكن أيضا في بنية الدماغ ونشاطه."