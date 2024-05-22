تجنّب نوم النهار.. 9 عادات صحية للتغلب على الأرق في توضيح لـ"صحة الشرقية"

كشفت "صحة الشرقية" عن مجموعة من العادات الصحية للتغلب على الأرق خلال الليل، محذرةً من نور شاشات الأجهزة قبل النوم وتأثيره السلبي في إيقاع النوم بالدماغ.
ودعت "الصحة"، إلى تجنُّب استخدام الأجهزة قبل موعد النوم للحصول على نومٍ صحي.
وأوضحت في إنفوجرافيك توعوي لها، أن هناك مجموعة من العادات الصحية يمكن من خلال اتباعها للتغلب على الأرق؛ تتمثل في: عدم التوجّه إلى الفراش إلا في حالة الشعور بالنعاس، وتجنُّب النوم خلال النهار، والوجبات الثقيلة قبل النوم، مع ممارسة الرياضة قبل النوم بـ 5 ساعات على الأقل لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، مع التعوّد على النوم والاستيقاظ في وقت محدّد.
ودعت إلى تجنُّب التدخين، والامتناع عن الكافيين قبل النوم بفترة لا تقل عن 6 ساعات، وتجنُّب استخدام المهدئات والمنوّمات إلا بوصفة طبية.