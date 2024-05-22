تجنّب نوم النهار.. 9 عادات صحية للتغلب على الأرق في توضيح لـ"صحة الشرقية"

وأوضحت في إنفوجرافيك توعوي لها، أن هناك مجموعة من العادات الصحية يمكن من خلال اتباعها للتغلب على الأرق؛ تتمثل في: عدم التوجّه إلى الفراش إلا في حالة الشعور بالنعاس، وتجنُّب النوم خلال النهار، والوجبات الثقيلة قبل النوم، مع ممارسة الرياضة قبل النوم بـ 5 ساعات على الأقل لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، مع التعوّد على النوم والاستيقاظ في وقت محدّد.