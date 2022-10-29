دراسة.. 4 أسابيع مع هذه الأطعمة ستقلل التوتر لديك

ولا تزال الآليات التي يقوم عليها تأثير النظام الغذائي على الصحة العقلية غير مفهومة تمامًا، لكن أحد التفسيرات لهذا الارتباط يمكن أن يكون من خلال العلاقة بين دماغنا والميكروبيوم "تريليونات البكتيريا التي تعيش في أمعائنا".