نستيقظ كأشخاص مختلفين كل يوم.. دراسة: ليلة واحدة من قلة النوم تؤثر على الدماغ لأسبوعين!

وكتب الفريق: "كل يوم، نستيقظ كأشخاص مختلفين قليلًا، حيث تتأثر حالاتنا العقلية بالعديد من العوامل الخارجية، وتؤثر جودة النوم ومستوى النشاط البدني وطبيعة تفاعلاتنا الاجتماعية على حالة أدمغتنا في فترات زمنية مختلفة، وتتراوح هذه الفترات الزمنية من ميلي ثانية إلى ثوانٍ ودقائق وأيام، وتشير نتائجنا إلى أن العوامل السلوكية والفسيولوجية ونمط الحياة ترتبط باتصال الدماغ عبر فترات زمنية مختلفة، سواء في الأمد القريب، أقل من 7 أيام، أو على المدى الأطول، حتى أسبوعين".