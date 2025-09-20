ليست مجرد إرهاق .. قلة النوم ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر القلب والسكتات الدماغية

وبحسب دراسة نُشرت عام 2023 وشملت أكثر من 66 ألف مشارك، فإن من ينامون أقل من ست ساعات يوميًا معرضون لارتفاع ضغط الدم بنسبة 10 بالمئة، بينما ترتفع النسبة إلى 28 بالمئة لدى المصابين بالأرق أو صعوبات النوم المزمنة.