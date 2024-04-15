مختص يدعو طلاب المدارس إلى ضبط الساعة البيولوجية حفاظاً على هرمون النمو

دعا استشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا، الطلاب والطالبات مع العودة للمدارس بضبط الساعة البيولوجية للنوم، مشيراً إلى أن التوقيت الصيفي لابد أن يقابله النوم مبكراً والاستيقاظ وقت الفجر مباشرة، إذ إن أوقات بدء الاصطفاف الصباحي في بعض المدارس بمناطق المملكة يبدأ مبكراً، وبذلك فإن عدم حصول الطالب أو الطالبة على ساعات نوم كافية يؤثر على صحتهم بشكل عام، ويسبب بعض الأعراض نهاراً ومنها التعب والخمول والنعاس المتكرر وتقلب المزاج وضعف الإنتاجية.
وقال إن أهمية النوم المبكر له علاقة وثيقة ومباشرة بهرمون النمو عند الأطفال واليافعين، فهرمون النمو هو الهرمون الببتيدي المُفرز من الغدة النخامية والمسؤول عن مهام عديدة تنعكس على صحة الأطفال ومن ذلك بلوغ الطول عند الأطفال والمراهقين، حيث يعمل هرمون النمو من خلال تأثيره على بناء الخلايا، بجانب ذلك تزويد الأنسجة بالطاقة اللازمة للبناء، وتحفيز بناء البروتينات وتكسير الدهون، والجهاز المناعي، وزيادة كتلة العضلات، وتزيد مستويات إفراز هرمون النمو عند النوم، وممارسة الرياضة، كما يزداد إفرازه في مرحلة البلوغ.
وحذر "الآغا" الطلاب والطالبات من السهر لكونه يسبب "الحرمان من النوم" الذي يترتب عليه الكثير من المشاكل، فعدم الحصول على ساعات كافية من النوم يستنزف قدرات الفرد العقلية ويعرض صحته الجسدية للخطر، إذ ربطت العديد من الدراسات قلة النوم بعدد من المشاكل الصحية، من زيادة الوزن إلى ضعف جهاز المناعة، فالجسم يحتاج إلى النوم تماماً كما يحتاج إلى الهواء والطعام ليعمل في أفضل حالاته، ففي أثناء النوم يشفي الجسم نفسه ويعيد توازنه الكيميائي، وبدون ساعات كافية من النوم لن يعمل الدماغ والجسم بشكل طبيعي، الأمر الذي يؤدي بدوره أيضاً إلى انخفاض جودة حياة الشخص بشكل كبير.
وقال "الآغا" إن قلة النوم يؤثر على وظيفة الجهاز المناعي في إنتاج الأجسام المضادة والسيتوكينات، التي يستخدمها الجسم في مكافحة الأجسام الغريبة مثل البكتيريا والفيروسات، وفي حال عدم الحصول على كفايته من الراحة والنوم سيستغرق الجسم وقتاً أطول للتعافي من المرض ويزداد خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل داء السكري وأمراض القلب، لذا يجب الحرص على النوم المبكر وتجنب السهر.