مختص يدعو طلاب المدارس إلى ضبط الساعة البيولوجية حفاظاً على هرمون النمو

وحذر "الآغا" الطلاب والطالبات من السهر لكونه يسبب "الحرمان من النوم" الذي يترتب عليه الكثير من المشاكل، فعدم الحصول على ساعات كافية من النوم يستنزف قدرات الفرد العقلية ويعرض صحته الجسدية للخطر، إذ ربطت العديد من الدراسات قلة النوم بعدد من المشاكل الصحية، من زيادة الوزن إلى ضعف جهاز المناعة، فالجسم يحتاج إلى النوم تماماً كما يحتاج إلى الهواء والطعام ليعمل في أفضل حالاته، ففي أثناء النوم يشفي الجسم نفسه ويعيد توازنه الكيميائي، وبدون ساعات كافية من النوم لن يعمل الدماغ والجسم بشكل طبيعي، الأمر الذي يؤدي بدوره أيضاً إلى انخفاض جودة حياة الشخص بشكل كبير.