وهناك 7 علامات تدل على أنك بحاجة لتناول المزيد من الدهون الصحية:

1. نقص الفيتامينات

يمكن أن يؤدي نقص الدهون الصحية في النظام الغذائي إلى نقص العناصر الغذائية الأخرى عن طريق جعل مهمة امتصاص العناصر الغذائية صعبة على جسمك؛ لذلك إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين (أ) و(د) و(هـ)؛ فقد يشير ذلك إلى أنك لا تتناول كمية كافية من الدهون الصحية بانتظام.