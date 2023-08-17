لمن أراد تجنب احتمالات الوفاة المبكرة.. اتبع "أسلوب حياة البحر المتوسط"!

وقد اكتسب النظام الغذائي الصحي للبحر الأبيض المتوسط شهرة وانتشاراً واسعين منذ فترة طويلة؛ بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، لكن دراسة جديدة تشير إلى أن الناس يمكن أن يعيشوا لفترة أطول عن طريق تقليد عادات أولئك الذين يعيشون في بلدان مثل إيطاليا وإسبانيا، حتى لو لم يكونوا يعيشون هناك.