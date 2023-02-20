تمنحك الشبع والطاقة حتى الغداء.. مكونات وجبة إفطار متكاملة لا تُفَوتها

وقالت: "بصورة عامة يجب أن يستهلك الشخص حوالى 1 غرام من الدهون لكل كيلوغرام من وزنه؛ فمثلًا إذا كان وزنه 60 كلغم، فعليه تناول 60 غرامًا من الدهون يوميًّا، إذا لم يمنع الطبيب ذلك، كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكبد وكيس الصفراء أو الغدة الدرقية، تقليل كمية الدهون في نظامهم الغذائي".