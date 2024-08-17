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مدينة الملك سعود الطبية تستعرض الفوائد الصحية للنشاط البدني للأطفال

يحقق مجموعة من الآثار الإيجابية في الجانبين الجسدي والنفسي.. تعرّف عليها
مدينة الملك سعود الطبية تستعرض الفوائد الصحية للنشاط البدني للأطفال

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن النشاط البدني يعود بفوائد جمة على الصحة، ويسهم في الوقاية من الأمراض؛ خاصة بالنسبة لفئة الأطفال.

وقالت: يسهم النشاط البدني للأطفال في عمر خمس سنوات فما فوق، في فوائد جسدية من بينها: (الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، والحفاظ على وزن بدني صحي، وبناء عضلات قوية وعظام سليمة، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية)؛ بينما تتمثل الفوائد النفسية في: (السيطرة على أعراض القلق والاكتئاب، واكتساب مهارات اجتماعية جديدة، وبناء الثقة بالنفس، وتحسين الأداء المدرسي).

وأضافت المدينة: من أبرز الأنشطة التي يُنصح بها لمدة ساعة واحدة يوميًّا: السباحة، وركوب الدراجة الهوائية، والركض، والألعاب الرياضية.

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