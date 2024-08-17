مدينة الملك سعود الطبية تستعرض الفوائد الصحية للنشاط البدني للأطفال

وقالت: يسهم النشاط البدني للأطفال في عمر خمس سنوات فما فوق، في فوائد جسدية من بينها: (الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، والحفاظ على وزن بدني صحي، وبناء عضلات قوية وعظام سليمة، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية)؛ بينما تتمثل الفوائد النفسية في: (السيطرة على أعراض القلق والاكتئاب، واكتساب مهارات اجتماعية جديدة، وبناء الثقة بالنفس، وتحسين الأداء المدرسي).