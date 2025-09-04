تحذير .. القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة تقلل فعاليتها وتضر المعدة

وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة gazeta، تصل الجرعة اليومية الآمنة من الكافيين للبالغين الأصحاء إلى 400 ملغ، مع مراعاة ألا تتجاوز الجرعة الواحدة 200 ملغ. أما بالنسبة للحوامل، فينصح بألا تزيد الكمية على 200 ملغ يوميًا، بينما تُحسب للأطفال وفقًا للوزن بمعدل يتراوح بين 2.5 و3 ملغ لكل كيلوغرام.