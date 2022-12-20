خبراء يكشفون عن مفعول سحري لـ 3 فواكه تعالج مشاكل النوم ليلاً

وأضاف: "يُظهر البحث في هذه الدراسة أنه عندما تم تناول الكيوي على مدى أربعة أسابيع، وجد أنه يحسن بداية النوم ومدته وكفاءته. وعلى الرغم من أنه لوحظ أن هناك حاجة إلى مزيدٍ من الأبحاث حاليًا حول الكيوي، فإن الدراسات الحالية تشير إلى أن تناول حبة كيوي قبل النوم بساعة واحدة قد يساعد الناس على النوم بشكل أسرع والبقاء نائمين لفترة أطول".