أخصائية طب وجراحة العيون تكشف العلاقة بين قلة النوم وضعف البصر

وتقول: "تؤدي قلة النوم أيضاً إلى انخفاض حدة البصر بسبب مشكلة في التركيز وعدم وضوح الرؤية واهتزاز الصورة، إضافة إلى ذلك، يزداد خطر الإصابة باعتلال المشيمية والشبكية المصلي المركزي -مرض انفصال الظهارة العصبية في شبكية العين، ما يتسبّب في ظهور بقعة صفراء أو رمادية أمام العين، وقد يحدث في بعض الحالات تشوّه بصري. كما بسبب زيادة مستوى الكورتيزول، ينخفض إفراز الغدد الدمعية، وتنخفض جودة الطبقة الدمعية وتتفاقم متلازمة العين الجافة".