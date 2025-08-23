كيف يهاجم التوتر قلبك بصمت؟.. تحذير طبي يكشف الأخطار ونصائح للنجاة

وأوضح كوكين، في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن التوتر يؤدي إلى إفراز هرموني الأدرينالين والكورتيزول، مما يسبب ارتفاع ضغط الدم، واضطراب إيقاع القلب، والتهاب الأوعية الدموية، ويضاعف خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، السكتات الدماغية، وحتى السكتة القلبية.