كيف يهاجم التوتر قلبك بصمت؟.. تحذير طبي يكشف الأخطار ونصائح للنجاة

حذّر الدكتور يفغيني كوكين، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، من التأثيرات الخطيرة للتوتر المزمن على القلب، مؤكدًا أنه ليس مجرد شعور عابر، بل هجمة يومية صامتة قد تقود إلى عواقب صحية وخيمة.
وأوضح كوكين، في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن التوتر يؤدي إلى إفراز هرموني الأدرينالين والكورتيزول، مما يسبب ارتفاع ضغط الدم، واضطراب إيقاع القلب، والتهاب الأوعية الدموية، ويضاعف خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، السكتات الدماغية، وحتى السكتة القلبية.
وأشار إلى أن التوتر المزمن قد يؤدي إلى التهاب جدران الأوعية وضعفها، كما يُزيد من كثافة الدم بفعل ارتفاع الكورتيزول، مما يعزز فرص تشكُّل الجلطات وانسداد الشرايين.
ولتفادي هذه المخاطر، نصح كوكين بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واعتماد تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل وتمارين التنفس، إلى جانب نظام غذائي غني بأوميغا 3 ومضادات الأكسدة.
كما شدد على أهمية النوم الكافي والدعم الاجتماعي، مؤكدًا أن العوامل النفسية تلعب دورًا محوريًا في حماية القلب وتعزيز الصحة العامة.