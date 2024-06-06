انتحار ومخدرات واضطرابات نفسية.. احذر أن تحرم نفسك من النوم ليلًا!

ويصنف التصنيف الدولي لاضطرابات النوم "ICSD" هو دليل تشخيصي اضطرابات النوم إلى مجموعات رئيسية: "اضطرابات الأرق التي تتعلّق بعدم القدرة على النوم أو البقاء نائمًا، اضطرابات التنفس أثناء النوم مثل انقطاع النفس أثناء النوم، الاضطرابات المركزية لفرط النعاس، تشمل أشكالًا من النوم المفرط، اضطرابات الساعة البيولوجية التي تكون فيها دورة النوم والاستيقاظ لدى الشخص غير متزامنة، اضطرابات تنطوي على حركات غير طبيعية أثناء النوم مثل المشي أو التحدث أو الأكل والكوابيس وشلل النوم، اضطرابات الحركة المرتبطة بالنوم التي تتميز بالحركات التي تزعج النائم؛ مثل متلازمة تململ الساقين، والاضطرابات التي لا تندرج ضمن المجموعات الأخرى.