دراسة: "علامة" تحدث أثناء النوم تمهد لمرض خطير لا علاج له

وجاء في مقدمة البحث الذي نشره خبراء في الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب، مؤخرًا: "كان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم العلاقة بين انتظام النوم، أي الاتساق اليومي في أنماط النوم والاستيقاظ وخطر الإصابة بالخرف والأنماط الداخلية المرتبطة بالتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ".