دراسة: "علامة" تحدث أثناء النوم تمهد لمرض خطير لا علاج له

نشرت مجلة علم الأعصاب على الإنترنت، ورقة بحثية تحت عنوان "العلاقة بين انتظام النوم والخرف الناتج عن الحوادث وحجم الدماغ".
وأوضحت الدراسة أن الاستيقاظ باستمرار طوال الليل قد يكون مرتبطًا بتطور الخرف لاحقًا.
وجاء في مقدمة البحث الذي نشره خبراء في الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب، مؤخرًا: "كان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم العلاقة بين انتظام النوم، أي الاتساق اليومي في أنماط النوم والاستيقاظ وخطر الإصابة بالخرف والأنماط الداخلية المرتبطة بالتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ".
وأفادت بأن الدراسة شملت أكثر من 88 ألف مشارك بالمملكة المتحدة لمدة سبع سنوات، متوسط أعمارهم 62 عامًا.
واستنتجت أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام نومهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 53 بالمائة للإصابة بالخرف، مقارنة مع أصحاب النوم المنتظم.
وقال مؤلف الدراسة ماثيو بول بيس، من جامعة موناش في ملبورن الأسترالية: إن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام النوم قد يحتاجون إلى تحسين انتظام نومهم للوقاية من الخرف.
وأوضح أن هناك "حاجة لأبحاث مستقبلية لتأكيد النتائج التي توصلنا إليها".
من جهتها، ذكرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب: "الدراسة لا تثبت أن عدم انتظام النوم يسبب الخرف. إنها تظهر فقط العلاقة".