كنوع من النشاط البدني.. دراسة تكشف علاقة استخدام السلالم بدرء خطر الموت المبكر

وقالت الدكتورة صوفي بادوك، من جامعة إيست أنجليا: "إذا كان لديك خيار صعود الدرج أو المصعد، فاصعد الدرج لأنه سيساعد قلبك. وحتى فترات قصيرة من النشاط البدني لها آثار صحية مفيدة. يجب أن تكون فترات قصيرة من صعود الدرج هدفًا قابلاً للتحقيق لدمجه في الروتين اليومي. واستنادًا إلى هذه النتائج، فإننا نشجع الناس على دمج صعود السلالم في حياتهم اليومية".