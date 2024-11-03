خيارات مثالية.. دراسة تكشف: 3 أطعمة لتعزيز صحة الأمعاء وزيادة البروتين.. تعرف عليها

وأضافت الدراسةُ فولَ الصويا المعروف أيضًا بفول الإدامامية، إلى قائمة الأطعمة المفيدة للجهاز الهضمي، مبيّنة أن حصة واحدة مطهية من فول الصويا "حوالي 160 غرامًا" تحتوي على 18 غرامًا من البروتين و8 غرامات من الألياف، وهو ما يعادل أكثرَ من ربع الحصة اليومية الموصى بها من الألياف، وأن فولَ الصويا غنيٌّ بالألياف البريبايوتيكية والنشويات المقاومة، والتي تساعد على تعزيز نموّ بكتيريا البيفيدوباكتيريا المفيدة للجهاز الهضمي.