ارتداء الجوارب أثناء النوم.. ما الفوائد والأضرار؟

-يرتدي بعض الأشخاص الجوارب، خصوصاً أثناء النوم من أجل الشعور بالدفء، لكن يؤدي ذلك إلى زيادة الحرارة داخل القدمين بشكلٍ مبالغ به في بعض الأحيان، وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الغدد العرقية الموجودة بالقدمين على إفراز مزيدٍ من العرق، وقد ينتج عن ذلك تكاثر الفطريات التي تسبّب مشكلات الرائحة الكريهة للقدمين.