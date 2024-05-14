حالة واحدة توجب استشارة الطبيب.. دراسة: الكلام أثناء النوم قد يكون مشكلة صحية

ومن بين محفزات الكلام أثناء النوم، الشعور بالتوتر وعدم انتظام ساعات النوم، أو النوم في مكان جديد أو غير معتاد. وتقول جنيفر موند اخصائية طب النفس وأمراض النوم بجامعة نورث ويسترن في مدينة شيكاغو الأمريكية إن الكلام أثناء النوم قد يمثل مشكلة بالنسبة لشريك الفراش سواء الزوجة أو الزوج.