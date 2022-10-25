أساسية للدماغ والذاكرة.. دراسة: هذا سبب توقف الأطفال عن القيلولة بعمر معين

يسود اعتقاد أن الأطفال الصغار يتوقفون عن نوم الظهيرة "القيلولة" عند عمر معين؛ لكن دراسة جديدة توصلت إلى خلاصة مختلفة.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، نقلًا عن دراسة جديدة، أن الأطفال الصغار يتوقفون عن القيلولة عندما تنمو أدمغتهم إلى مستوى معين.
ودعا الخبراء الذين أعدوا الدراسة، الآباء إلى عدم منع الأطفال الصغار من أخذ القيلولة.
أساسية لتطور الدماغ والذاكرة
والقيلولة أمر أساسي بالنسبة لتطور الدماغ وعملية الذاكرة؛ لكن العلماء في حيرة من أمرهم بشأن متى ولماذا يتوقف الأطفال الصغار عن القيلولة، التي هي نوم قصير في النهار.
أطفال بين 4- 5 أعوام يفضلون القيلولة
وقادت ريبيكا سبنسر، الأكاديمية في جامعة ماساتشوستس الأمريكية، دراسة لمعرفة لماذا يفضل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4- 5 أعوام أخذ قيلولة؛ بينما يفضل الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 3 سنوات التوقف عنها.
وأظهرت النتائج وجود صلة بين التحولات التي تطرأ على نوم القيلولة وتطور الدماغ والذاكرة.
وقالت سبنسر: "عندما يغفو الأطفال الصغار، فإنهم يعززون الذكريات العاطفية والمعرفية، لذلك تسأل نفسك: إذا كان هذا وقتًا مهمًّا للتعلم (العمر حتى 3 سنوات) لماذا يقلعون عن القيلولة إذا كانت الأخيرة تساعدهم؟".
"قرن آمون" في الدماغ
وتركزت الدراسة على "قرن آمون" في الدماغ الذي يؤدي دورًا في تطور التعلم وعمليات الذاكرة.
ويقول الباحثون إنه عندما يكون هذا الجزء غير ناضج من الدماغ؛ فإنه يتيح للطفل ذكريات محدودة يمكن تخزينها دون نسيانها؛ وهو ما يؤدي إلى الحاجة إلى النوم.
وتسمح القيلولة بمعالجة هذه الذكريات في قشرة المخ؛ مما يوفر مساحات في "قرن آمون" لمعالجة وتخزين المزيد من الذكريات عند الاستيقاظ.
وأشارت "سبنسر" إلى أن الأدلة المتزايدة تدعو الآباء إلى إعطاء الأطفال فرصة لأخذ القيلولة.