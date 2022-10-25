أساسية للدماغ والذاكرة.. دراسة: هذا سبب توقف الأطفال عن القيلولة بعمر معين

وقالت سبنسر: "عندما يغفو الأطفال الصغار، فإنهم يعززون الذكريات العاطفية والمعرفية، لذلك تسأل نفسك: إذا كان هذا وقتًا مهمًّا للتعلم (العمر حتى 3 سنوات) لماذا يقلعون عن القيلولة إذا كانت الأخيرة تساعدهم؟".