دراسة: طريقة النوم قد تكون "أقوى مؤشر" على وقت الوفاة

يقول العلماء إنه لا يزال من غير الواضح كيف ترتبط بعض أنماط النوم بالوفيات، غير أنه وفقاً لمراجعة جديدة لعددٍ من الدراسات القديمة، فإن زيادة حالات ومرات الاستيقاظ أثناء النوم، أو النوم المتقطع (المجزّأ)، تعد "أقوى مؤشر على الوفيات".