تحذير طبي.. النوم أقل من 5 ساعات وأكثر من 9 ساعات يزيدان خطر الإصابة بالاكتئاب

وقالت الباحثة الرئيسية أوديسا هاميلتون؛ من معهد البيئة والصحة في جامعة كوليدج لندن: "لدينا سيناريو الدجاجة والبيضة بين مدة النوم غير المثلى وأعراض الاكتئاب، حيث يحدثان في كثير من الأحيان معاً، لكن أيهما يأتي أولاً غير محسوم تماماً، إلا أن الأرجح أن أعراض الاكتئاب تظهر أولاً".