"القيلولة الطويلة"..3 مخاطر قد تواجهها إذا تجاوزت 30 دقيقة!

وأقروا أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت القيلولة نفسها المسؤولة، مع دراسة سابقة أجريت على مرضى في المملكة المتحدة وجدت أن السمنة نفسها يمكن أن تؤدي إلى القيلولة، وحوالي 59% من النساء و69% من الرجال في المملكة المتحدة يعانون الآن من زيادة الوزن أو السمنة، وفقًا لأحدث التقديرات الرسمية.