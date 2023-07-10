خطة "النافذة الزمنية".. أنقص وزنك دون رياضة أو حرمان من الطعام

وأضاف: "هناك الكثير من الدراسات التي تُظهر أن هذا سيئ جدًّا بالنسبة لنا. فهو لا يعطينا فقط الكثير من طفرات السكر ويسبب مشاكل في التمثيل الغذائي لدينا بهذه الطريقة؛ بل إنه يشجع على الإفراط في تناول الطعام، ويجعلنا ننام بشكل سيئ، ولكن له أيضًا تأثير سيئ على الميكروبات في أمعائنا".