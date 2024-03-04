لا تقترب منها ليلًا.. 7 أنواع من الأطعمة والمشروبات تَخلَّ عنها في "العشاء"!

تُحَذر الخبيرة من تناول الكرفس والبروكلي والجزر وغيرها في الليل؛ لأنها قد تؤثر في جودة النوم، ولأن الخضروات تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تحتاج فترة طويلة لهضمها، بالإضافة إلى ذلك يعتبر الكرفس مدرًّا قويًّا للبول؛ لذلك من الأفضل تناول هذه الخضروات مطهوة على البخار.