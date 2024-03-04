لا تقترب منها ليلًا.. 7 أنواع من الأطعمة والمشروبات تَخلَّ عنها في "العشاء"!

يُنصح دائمًا بتناول وجبة العشاء قبل 3ـ 4 ساعات من الذهاب إلى النوم؛ لأن جميع العمليات الجارية في الجسم تصبح بطيئة في فترة الليل، بما فيها عملية التمثيل الغذائي.
وتشير خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يكاتيرينا كوزينا، في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" إلى أن هناك أطعمة لا يُنصح بتناولها في وجبة العشاء، وأشارت إلى أنها كالتالي:
يُنصح دائمًا بتناول القهوة في الصباح، وهذه حقيقة معروفة يعلمها الجميع، كما أن من الأفضل الامتناع عن شرب الشاي بنوعيه الأسود والأخضر في المساء؛ لأن الكافيين الموجود في هذه المشروبات له تأثير منشط.
تنصح الخبيرة بتناول الحلويات بمختلف أنواعها في النصف الأول من النهار؛ لأن تناولها في الليل يتحول إلى بضع سنتمترات إضافية إلى محيط الخصر، وبالإضافة إلى ذلك تُسَبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.
تُحَذر الخبيرة من تناول الكرفس والبروكلي والجزر وغيرها في الليل؛ لأنها قد تؤثر في جودة النوم، ولأن الخضروات تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تحتاج فترة طويلة لهضمها، بالإضافة إلى ذلك يعتبر الكرفس مدرًّا قويًّا للبول؛ لذلك من الأفضل تناول هذه الخضروات مطهوة على البخار.
وفقًا للخبيرة يمكن أن تسبب هذه المنتجات زيادة في تكوين الغازات وثقلًا في المعدة؛ لذلك لن يتمكن الشخص من النوم على الفور.
من الأفضل تناول اللحوم الحمراء في وجبة الغداء؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون التي يحتاجها الجسم؛ لذلك فإن تناولها في الليل يشكل عبئًا على المعدة، أما الدواجن والأسماك فهي أكثر ملاءمة لوجبة العشاء ولكن بكمية محدودة.
تناول الكحول بصورة منتظمة قبل النوم يهدد بالأرق، بالإضافة إلى ذلك لن يتمكن الجسم خلال الليل من استعادة حالته الطبيعية؛ لذلك يستيقظ الشخص في الصباح متعبًا جدًّا.
تحتوي الثمار مثل الفراولة والعنب البري والتوت وغيرها، على العديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية التي قد يؤدي تناولها في الليل إلى انتفاخ وألم في البطن.