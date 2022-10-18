تزيد النسبة لدى المراهقين.. دراسة تربط بين قلة النوم وخطر الإصابة بالسمنة

اهتمت دراسة جديدة بمعرفة العلاقة المعقَّدة بين النوم وتناوُل الطعام، مشيرة إلى أن قلة النوم تدفع الإنسان إلى اتباع نظام غذائي سيئ، وهذا النظام الغذائي قد يقلق الإنسان أثناء نومه؛ ما يعني زيادة في الوزن، وإصابته بالأمراض المزمنة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، أوضحت الدراسة أن قلة النوم تؤثر سلبًا، ليس فقط على خيارات الأطعمة، وإنما على كمياتها، كما ترفع مستويات الجوع، وتغيُّر هرمونات الشهية، وتدفع الناس لاستهلاك سعرات حرارية أعلى؛ ما يُعرِّضهم لزيادة الوزن وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية والسكري.
وقالت إن الأشخاص الذين لا ينامون جيدًا في الليل تقلُّ لديهم القدرة على تحويل الدهون لطاقة؛ ما يؤدي إلى تراكمها. كما تؤثر قلة النوم سلبًا على التمثيل الغذائي واستخدام الجسم الإنسولين.. فيما قدر العلماء أن 7 من كل 10 من الأمراض القلبية الوعائية يمكن الوقاية منها من خلال النوم الجيد.
وذكرت الدراسة أن الأشخاص الذين لا ينامون جيدًا ترتفع نسبة تعرُّضهم للسمنة إلى 72% مقارنة بمن يحصلون على ساعات نوم كافية، فيما ترتفع النسبة لدى المراهقين إلى 29%. كما أشارت النتائج إلى أن تسعة من كل عشرة أشخاص لا يحصلون على ساعات النوم الكافي التي يحتاج إليها الجسم.
وفي هذا الصدد قالت خبيرة الصحة العامة جزلة فضة إن هناك علاقة بين قلة النوم والسمنة، وهناك دراسات عدة في هذا السياق، يُبرز بعضها أن هناك 9 من 10 أشخاص لا يحصلون على النوم الكافي، وهناك دراسات أخرى تشير إلى أن 68% من البالغين لا يحصلون على القسط الكافي من ساعات النوم، وهناك أيضًا دراسات تذهب إلى أن ثمانين في المئة من البالغين وأربعة وأربعين في المئة من المراهقين يستيقظون أكثر من مرة ليلاً.
وأوضحت "فضة" أن قلة النوم تُغيِّر طبيعة الطعام الذي نتناوله؛ إذ نذهب بناء على ذلك إلى خيارات غير صحية، كالأطعمة الجاهزة والسريعة.. كما تُسبب قلة النوم إحداث اضطرابات في هرمونات الجوع والشبع؛ إذ يغلب هرمون الجوع، ويؤدي ذلك إلى تناول الشخص سعرات حرارية أكثر؛ ما يؤدي إلى السمنة.
وبيَّنت أن هناك دراسة أُجريت أيضًا على أشخاص لا يتمتعون بعدد ساعات نوم كافية، ووجدت أن نسبة الدهون التي تغلف الأعضاء الداخلية، أو ما تسمى الدهون الحشوية، تزداد في حالة كان هناك قلة نوم؛ ما يُسهم في البدانة.
وقالت إن زيادة الدهون في الجسم تجعل الشخص مُعرَّضًا أكثر إلى الأمراض القلبية والضغط والسكري والجهاز العصبي والتوتر والاكتئاب والتأثير على الذاكرة وعلى الجهاز المناعي أيضًا.
واعتبرت خبيرة الصحة العامة أن النوم يمرُّ بمراحل، يجب أن نظفر بها؛ لنحصل على نوم ذي جودة عالية. وتمتد مراحل النوم من النوم الخفيف إلى النوم العميق، وثمة مراحل تحدث فيها الأحلام. ويجب أن يصل نوم البالغين لسبع ساعات، والمراهقين والأطفال لأكثر من ذلك. ويُعتبر الاستيقاظ أكثر من مرة واستعمال الهاتف قبل النوم مضرًّا بجودة النوم نفسها، كما أن تناول الكافيين يجب أن يكون قبل ست ساعات من النوم، وممارسة الرياضة قبل خمس ساعات من الخلود للنوم؛ لكي يكون نومنا جيدًا ومفيدًا للصحة.