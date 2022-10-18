تزيد النسبة لدى المراهقين.. دراسة تربط بين قلة النوم وخطر الإصابة بالسمنة

وفي هذا الصدد قالت خبيرة الصحة العامة جزلة فضة إن هناك علاقة بين قلة النوم والسمنة، وهناك دراسات عدة في هذا السياق، يُبرز بعضها أن هناك 9 من 10 أشخاص لا يحصلون على النوم الكافي، وهناك دراسات أخرى تشير إلى أن 68% من البالغين لا يحصلون على القسط الكافي من ساعات النوم، وهناك أيضًا دراسات تذهب إلى أن ثمانين في المئة من البالغين وأربعة وأربعين في المئة من المراهقين يستيقظون أكثر من مرة ليلاً.