دعك من جهاز التدفئة.. 10 أطعمة ومشروبات تمنحك "حرارة ذاتية أثناء النوم"

الموز مليء بالفيتامينات والمواد المغذية التي تساعدك على الاسترخاء، ويمكنك الاستفادة منه قبل التوجه إلى النوم، كما أنه يحتوي على المغنسيوم الذي يمكن أن يعمل كمرخٍ طبيعي للعضلات.