"اللوتين" وأوميغا 3 وفيتامينات أساسية.. أطعمة تحمي العين من التدهور المرتبط بالعمر

وشددت على أهمية حماية العين من الجفاف والإرهاق الناتج عن التحديق المستمر في الشاشات، ونصحت بتطبيق قاعدة 20/20/20 التي تنص على "الابتعاد عن الشاشة كل 20 دقيقة، والنظر لمدة 20 ثانية إلى نقطة تبعد 20 مترًا".