"اللوتين" وأوميغا 3 وفيتامينات أساسية.. أطعمة تحمي العين من التدهور المرتبط بالعمر

كشفت خبيرة تغذية بريطانية عن مجموعة من الأطعمة التي تسهم في تعزيز صحة العين والوقاية من تدهور النظر مع التقدم في السن، مشيرة إلى أن الجزر ليس الخيار الغذائي الوحيد كما هو شائع.
وأوضحت الدكتورة إيما ديربيشير، أن النظام الغذائي المتوازن ضروري بشكل خاص لمن لديهم تاريخ عائلي في أمراض العيون أو ممن يتعرضون لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، إضافة إلى مستخدمي الشاشات الرقمية.
وشددت على أهمية حماية العين من الجفاف والإرهاق الناتج عن التحديق المستمر في الشاشات، ونصحت بتطبيق قاعدة 20/20/20 التي تنص على "الابتعاد عن الشاشة كل 20 دقيقة، والنظر لمدة 20 ثانية إلى نقطة تبعد 20 مترًا".
وفي تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، قدمت ديربيشير قائمة بأهم الأطعمة المفيدة لصحة العين، تضمنت:
الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل، حيث يُنصح بتناول حصتين أسبوعيًا، إحداهما على الأقل من النوع الدهني لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 وخصوصًا DHA، التي تساعد في ترطيب العين والحفاظ على صحة الشبكية.
كما أوصت بتناول خمس حصص يوميًا من الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامينَي C وE، مثل الجزر، لما لهما من دور في الحماية من تلف العين.
وأكدت أهمية الزنك والنحاس، إذ يسهم الزنك في دعم وظائف الشبكية والوقاية من الأضرار التأكسدية، ويتوفر في اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والمكسرات، بينما يوجد النحاس في الفاصوليا واللوز والفستق وبذور اليقطين والشوكولاتة الداكنة.
وأشارت إلى أن فيتامين B2 (الريبوفلافين) يلعب دورًا في وضوح عدسة العين، ويوجد في الكبد واللحوم والحليب والخضراوات الورقية والبيض.
كما ركزت على أهمية اللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي من الضمور البقعي وتأثير الضوء الأزرق، ويوجد في الجزر والفلفل الأحمر والسبانخ والبروكلي وصفار البيض.
وأكدت ديربيشير أن شرب الماء بكمية كافية يعد أساسيًا للحفاظ على رطوبة العين، موصيةً باستهلاك لترين من الماء يوميًا للنساء و2.5 لتر للرجال.
وفي سياق متصل، بيّنت الخبيرة أن النشاط البدني المنتظم يعزز من صحة العين عبر تحسين تدفق الدم وتزويدها بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يدعم الحفاظ على الرؤية الجيدة.