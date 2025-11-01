النمر: هذا هو الدواء المجاني الأقوى لإنقاذ القلب من الجلطات

وأوضح الدكتور النمر في سلسلة من التغريدات السبت عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن صحة القلب تقوم على ثلاثة عناصر رئيسة، هي الضغط والسكر والكولسترول، مشيرًا إلى أن ضبط هذه العوامل يمثل الركائز الأساسية للحفاظ على القلب والوقاية من أمراضه المزمنة.