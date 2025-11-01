النمر: هذا هو الدواء المجاني الأقوى لإنقاذ القلب من الجلطات

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر أن المشي اليومي المنتظم يُعدّ أقوى دواء متاح مجاناً للوقاية من أمراض القلب، مشددًا على أهمية تبني نمط حياة صحي يعتمد على النشاط البدني المنتظم كوسيلة فعالة لحماية القلب والشرايين.
وأوضح الدكتور النمر في سلسلة من التغريدات السبت عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن صحة القلب تقوم على ثلاثة عناصر رئيسة، هي الضغط والسكر والكولسترول، مشيرًا إلى أن ضبط هذه العوامل يمثل الركائز الأساسية للحفاظ على القلب والوقاية من أمراضه المزمنة.
وفي تغريدة أخرى، نبّه النمر إلى خطورة إيقاف دوائي الأسبرين والبلافكس معًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تركيب الدعامة القلبية، مؤكداً أن هذا الخطأ يُعد من أبرز أسباب انسداد الدعامة وعودة الجلطات مجددًا.
وشدّد على أن العلاج المزدوج خلال هذه المدة الحساسة ليس خيارًا بل ضرورة لحماية حياة المريض، داعيًا المرضى إلى الالتزام الكامل بتعليمات الطبيب وعدم التوقف عن الأدوية من تلقاء أنفسهم.
وأشار النمر إلى أن التهاون في هذه الإجراءات البسيطة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة يمكن تفاديها بالمشي المنتظم، وضبط العوامل الثلاثة التي وصفها بأنها “الأثافي التي تقوم عليها صحة القلب”.