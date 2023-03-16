دراسة: عدم الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم يزيد من مخاطر تجلط الدم

وقال شواي يوان، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم: "النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات في الليلة، هو عادةٌ جيدة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين المحيطية".