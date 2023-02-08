دراسة حديثة تكشف آثارًا مدمرة للحبوب المنومة على العقل والذاكرة

وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات حاليًا إلى أن نحو 5.8 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون بسبب مرض الزهايمر والخرف، ومن هذا الرقم، هناك نحو 5.6 ملايين حالة لأشخاص يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.