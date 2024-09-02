مختص يكشف عن عدد من الإيجابيات والسلبيات للنوم على مرتبة صلبة

كشف طبيب مختص عن أن النوم على مرتبة صلبة له إيجابيات وسلبيات، لذلك يجب الأخذ في الحسبان حالة كل شخصٍ على انفراد.
ونصح الدكتور نيقولاي باتسيلينكو؛ أخصائي الرضوح وجراحة العظام، الرضّع والأطفال والمراهقين، بالنوم على مراتب صلبة من أجل تكوين عمود فقري صحيح.
كما يوصي الأشخاص الذين يعانون الوزن الزائد والداء العظمي الغضروفي والجنف والتهاب المفاصل أو مَن يعاني مشكلات في استقامة الجسم، بالنوم على مرتبة صلبة.
وقال وفق "روسيا اليوم": "يمكن أن تساعد المرتبة الصلبة الأشخاص الذين يعانون الوزن الزائد أو من التهاب المفاصل على تخفيف الضغط على مفاصلهم".
وأوصى كل مَن يعاني آلام الظهر بالنوم على مرتبة صلبة، لأنها تضمن سطحاً أكثر استواءً، ما يساعد على وضعية صحيحة للعمود الفقري أثناء النوم.
كما أن المرتبة الصلبة مفيدة للأشخاص الذين يعانون داء العظم الغضروفي، لأنها تساعد على الحفاظ على عمود فقري مستقيم وتقلل الحمل على الأقراص الفقرية.
ولكن وفقاً له، قد تسبّب المرتبة الصلبة لبعض الأشخاص عدم الراحة، حتى آلام الظهر أو المفاصل، خاصة إذا كانوا يعانون مشكلات طبية معينة، فمثلاً الأشخاص الذين ينامون على أحد الجانبين سيشعرون بعدم الراحة لأن المرتبة الصلبة لن توفر لهم توسيداً كافياً، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الحمل على الكتفين والوركين.
إضافة إلى ذلك، ليس مستبعداً أن تسبّب مشكلات في الدورة الدموية، فإذا كانت المرتبة صلبة جداً قد تسبّب تنميل الأطراف، وهذا مهم، خاصة لمرضى السكري، لذلك عليهم تجنُّب النوم على مرتبة صلبة.