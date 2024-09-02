مختص يكشف عن عدد من الإيجابيات والسلبيات للنوم على مرتبة صلبة

ولكن وفقاً له، قد تسبّب المرتبة الصلبة لبعض الأشخاص عدم الراحة، حتى آلام الظهر أو المفاصل، خاصة إذا كانوا يعانون مشكلات طبية معينة، فمثلاً الأشخاص الذين ينامون على أحد الجانبين سيشعرون بعدم الراحة لأن المرتبة الصلبة لن توفر لهم توسيداً كافياً، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الحمل على الكتفين والوركين.