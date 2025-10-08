دراسة: الأب ينقل فوائد التمارين الرياضية لأبنائه قبل ولادتهم

ووفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة " Cell Metabolism "، يرتكز هذا النقل على جزيئات الـ "microRNAs" الموجودة في الحيوانات المنوية، التي تعمل كناقلات للمعلومات فوق الجينية من الأب إلى الإبن. وأوضحت النتائج أن التمارين الرياضية تعيد تشكيل نمط هذه الجزيئات، لتستهدف وتمنع عمل بروتين NCoR1 في الأجنة المبكرة. ويؤدي منع عمل هذا البروتين إلى تعزيز التكوين الحيوي للميتوكوندريا، أو "محطات توليد الطاقة" الخلوية، وتحسين الأيض التأكسدي لدى النسل.