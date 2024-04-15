كيف تضبط "ساعتك البيولوجية"؟ التدرج والحذر عن العقاقير والمنبهات استشاري يجيب

وأشار إلى أن تأخير الساعة البيولوجية سهل لكن تقديمه صعب، فلابد أن يكون الإنسان أول شيء صبورًا ويستطيع أن يفهم ساعته البيولوجية في أشياء تساعده، وهي تأخذ من يوم أو يومين إلى أسبوعين تقريباً لو أنك تريد ترجعها خمس أو ست ساعات لابد أن تجهز نفسك قبلها بأكثر من يوم بأن تنام باكرًا لكن أن تفعل ذلك في يوم العودة لـ"الدوام" شبه مستحيل، هناك من يذهب للطوارئ ويقول لا أستطيع النوم، لا يمكن أن تعدل ساعتك البيولوجية في يوم!!