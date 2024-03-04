أطباء وخبراء يكشفون عن أسوأ 3 عادات غذائية لصحة القلب ويدعون لتجنُّبها

ووفقًا لصامويلز، من المهم التركيز على نمط الأكل وأسلوب الحياة بشكل عام؛ إذ إن كل شيء بدءًا من استعدادك الوراثي حتى نمط حياتك وعاداتك الغذائية على المدى الطويل يلعب دورًا. ومع ذلك، هناك ثلاث عادات غذائية يتوجب على الشخص تجنبها عندما يتعلق الأمر بصحة القلب. وفيما يأتي هذه العادات الثلاث التي تمكَّن تقرير "هيلث دايجست" من تحديدها: