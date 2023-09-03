تقلل خطر الضغط والسكري.. 10 أطعمة خارقة لتعزيز الصحة ومكافحة الأمراض
على مَرّ السنين أظهرت الأبحاث أن الأنماط الغذائية الصحية يمكن أن تقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.
وتفصيلاً، أظهرت الأنماط الغذائية، مثل نظام DASH (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم)، والنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، التي تعتمد في الغالب على المصادر النباتية، فوائد صحية كبيرة، وكذلك تقليل الأمراض المزمنة، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع هارفارد.
وهناك عدد قليل من الأطعمة التي يمكن تمييزها بفوائدها الخارقة، ويمكن وصفها بـ"الأطعمة الفائقة"؛ لأنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة للغاية، ويمكنها منح الجسم الطاقة اللازمة، إلى جانب تعزيز نمط الأكل الصحي، بما يحمي من الإصابة بأمراض مزمنة، وفقًا لـ"العربية نت".
التوت
يحتوي التوت على نسبة عالية من الألياف، وهو حلو بشكل طبيعي، وألوانه الغنية تعني أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمواد المغذية المقاومة للأمراض.
الأسماك
تُعتبر الأسماك مصدرًا جيدًا للبروتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب.
الخضراوات الورقية
تُعتبر الخضراوات الورقية الداكنة مصدرًا جيدًا لفيتامين A وفيتامين C والكالسيوم، إضافة إلى العديد من المواد الكيميائية النباتية (المواد الكيميائية التي تصنعها النباتات، ولها تأثير إيجابي على الصحة)، وتضيف قدرًا مناسبًا من الألياف إلى النظام الغذائي.
المكسرات
تشمل قائمة المكسرات البندق والجوز واللوز والبقان. وهي مصادر جيدة للبروتين النباتي، كما أنها تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة، التي يمكن أن تكون عاملاً في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
زيت الزيتون
يعد زيت الزيتون مصدرًا جيدًا لفيتامين E والبوليفينول والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وكلها تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
الحبوب الكاملة
تعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وتحتوي أيضًا على العديد من فيتامينات B والمعادن والمغذيات النباتية.. وثبت أنها تخفض نسبة الكوليسترول، وتحمي من أمراض القلب والسكري.
الزبادي
يُعتبر الزبادي مصدرًا جيدًا للكالسيوم والبروتين، ويحتوي أيضًا على البروبيوتيك، أو "البكتيريا الجيدة" التي تحمي الجسم من البكتيريا الأخرى الأكثر ضررًا.
الخضراوات الكرنبية
تشمل البروكلي وكرنب بروكسل والملفوف والقرنبيط والكرنب.. وهي مصدر ممتاز للألياف والفيتامينات والمواد الكيميائية النباتية، بما في ذلك الإندول والثيوسيانات والنيتريل، التي يمكن أن تمنح وقاية من بعض أنواع السرطان.
البقوليات
تشمل الفاصولياء الكلوية والسوداء والحمراء والحمص، إضافة إلى فول الصويا والبازلاء. وتعتبر البقوليات مصدرًا ممتازًا للألياف والفولات والبروتين النباتي. وتُظهر الدراسات أنها يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
الطماطم
تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والليكوبين، اللذين ثبت أنهما يقللان من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.