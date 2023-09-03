تقلل خطر الضغط والسكري.. 10 أطعمة خارقة لتعزيز الصحة ومكافحة الأمراض

وهناك عدد قليل من الأطعمة التي يمكن تمييزها بفوائدها الخارقة، ويمكن وصفها بـ"الأطعمة الفائقة"؛ لأنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة للغاية، ويمكنها منح الجسم الطاقة اللازمة، إلى جانب تعزيز نمط الأكل الصحي، بما يحمي من الإصابة بأمراض مزمنة، وفقًا لـ"العربية نت".