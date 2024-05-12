خطر على صحتك.. خبراء: 4 طرق تخلصك من إدمان الهاتف في السرير ليلاً

وينصح الخبراء في إيجاد سلوكيات بديلة مكافئة، مثل القراءة، أو الاستحمام بمياه دافئة قبل النوم، أو الاستماع إلى بودكاست، أو حتى التحضير لترتيبات اليوم التالي، مثل إعداد الوجبات المدرسية للأطفال للصباح، أو قضاء الوقت مع العائلة، بحسب ميلاناك.