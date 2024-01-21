رغم ضرر الحلويات.. هل يوافق العلماء على التخلي عن السكر تماماً؟

وحسب موقع "روسيا اليوم"، يشير "هو"، إلى أنه يجب الانتباه إلى المحليات الطبيعية، "مقارنة بالسكر المضاف، العسل وشراب القيقب وشراب الأغاف أفضل قليلاً منه فقط لأنها تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل، وتحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن. لكن الاستهلاك المفرط لأي سكر مضاف يمكن أن يسبب نفس المشكلات الصحية".