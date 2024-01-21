رغم ضرر الحلويات.. هل يوافق العلماء على التخلي عن السكر تماماً؟

توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من ضرر الحلويات، إلا أن استبعاد السكر من النظام الغذائي تماماً ليس مفيداً، لكن يجب مراقبة تركيبة المنتجات بعناية والحد من استهلاك السكر المضاف.
وقال موقع "Very Well Health" الصحي، إن البروفيسور فرانك دي. هو، من جامعة هارفارد، يشكّك في فائدة التخلي عن السكر تماماً في النظام الغذائي.
ووفقاً لـ"هو"، من أجل التغذية الصحيحة، لا حاجة إلى التخلص تماماً من السكر، لكن يجب مراقبة تركيبة المنتجات بعناية والحد من استهلاك السكر المضاف في الأطعمة المصنّعة.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، يشير "هو"، إلى أنه يجب الانتباه إلى المحليات الطبيعية، "مقارنة بالسكر المضاف، العسل وشراب القيقب وشراب الأغاف أفضل قليلاً منه فقط لأنها تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل، وتحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن. لكن الاستهلاك المفرط لأي سكر مضاف يمكن أن يسبب نفس المشكلات الصحية".
ووفقاً له، بدلاً من اتباع حمية غذائية خالية من السكر، من الأفضل الحصول عليه من الفواكه، لأنها لا تسبّب ارتفاعاً مفاجئاً لمستوى الغلوكوز في الدم. أما التخلي تماماً عن السكر فلن يكون مفيداً.
وبحسب الدكتورة ساندرا أريفالو، فإن التخلي التام عن السكر يعني التخلي عن كربوهيدرات مفيدة يستخدمها الجسم للحصول على الطاقة.
وتقول: "لا ينبغي اعتبار جميع أنواع السكر ضارّة، لأن المشكلة الرئيسة تكمن في كمية السكر المستهلكة".