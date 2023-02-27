مختصة تحذر الطلاب والطالبات: السهر لساعات متأخرة يشتت الذهن ويفقد التركيز

دعت استشارية طب الأطفال العام والأمراض الصدرية للأطفال وأمراض النوم بمركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة رنيا الشمراني، الطلاب والطالبات الذين يؤدون الاختبارات إلى ضرورة الحرص على ساعات نومهم وتجنب السهر لساعات متأخرة جدًا.
وأضافت الدكتورة أن من أبرز الأخطاء الشائعة أيام الاختبارات عند الطلاب والطالبات السهر لساعات متأخرة جداً، مبينة أنه من الأفضل النوم المبكر والاستيقاظ فجراً حفاظاً على صحة الجسد وحصول الطلاب والطالبات على ساعات كافية للنوم حتى يؤدوا الاختبارات بكل يسر وسهولة، ودون الشعور بالخمول والتعب والإرهاق الجسدي وعدم التركيز وتشتت الذهن والنعاس المتكرر.
وقالت: إن فترة الاختبارات تعتبر حالة طوارئ داخل المنازل، لذا يجب على الطلاب والطالبات تنظيم الوقت وإدارته بالشكل الصحيح، فكل الأمور مرتبطة هنا بصحة الفرد، إذ إن الحصول على ساعات كافية من النوم يعزز نشاط الجسم ويساعد على الإنتاجية الايجابية، ولا ننسى أن التحصيل العلمي والاختبارات مرتبطة بسلامة صحة الفرد، وأي خلل في منظومة الجسم يؤدى إلى تشتت الذهن وفقدان التركيز وهو ما ينعكس سلباً على أداء الاختبارات.
ونصحت الطلاب والطالبات بعدم إعطاء الأجهزة الإلكترونية الاهتمام الأكبر وزيادة في الساعات وخصوصاً هذه الأيام وعلى حساب مراجعة المنهج والاختبارات، فذلك يؤثر كثيراً على صحة الفرد من كل الجوانب وتحديداً ساعات نومه أيضاً.
وحول مفهوم النوم الصحي للطلاب والطالبات أيام الاختبارات قالت النوم السليم يعتبر من إحدى الركائز الثلاث للصحة الجيدة جنباً إلى جنب مع اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وبما أن راحة الجسم تتكيف مع تقلب الليل والنهار، وهذا التكيف يكون نتيجة لنظام الساعة البيولوجية، لذا يجب على الطلاب والطالبات عدم السهر وإتباع الطريقة الصحيحة في مواعيد النوم والاستيقاظ يومياً، مع الحرص على تجنب أو عدم الإكثار من تناول مشروبات الكافيين كالقهوة والشاي والغازيات والأفضل التركيز على العصائر الطازجة المفيدة.