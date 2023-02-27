مختصة تحذر الطلاب والطالبات: السهر لساعات متأخرة يشتت الذهن ويفقد التركيز

وحول مفهوم النوم الصحي للطلاب والطالبات أيام الاختبارات قالت النوم السليم يعتبر من إحدى الركائز الثلاث للصحة الجيدة جنباً إلى جنب مع اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وبما أن راحة الجسم تتكيف مع تقلب الليل والنهار، وهذا التكيف يكون نتيجة لنظام الساعة البيولوجية، لذا يجب على الطلاب والطالبات عدم السهر وإتباع الطريقة الصحيحة في مواعيد النوم والاستيقاظ يومياً، مع الحرص على تجنب أو عدم الإكثار من تناول مشروبات الكافيين كالقهوة والشاي والغازيات والأفضل التركيز على العصائر الطازجة المفيدة.