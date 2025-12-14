قلة النوم تسرق صحتك في صمت.. النمر يحذّر من 3 أمراض قاتلة

حذّر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة النوم القليل، مؤكدًا أنه "مرض صامت" يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان ويُعد من الأسباب الخفية لعدة أمراض قاتلة.
وأوضح النمر أن من أبرز الأضرار الصحية المرتبطة بقلة النوم: ارتفاع ضغط الدم، وزيادة مقاومة الإنسولين في الجسم، وارتفاع خطر الإصابة بالجلطات.
وأشار إلى أن كثيرين لا يدركون أن النوم الكافي ليس رفاهية أو خيارًا ثانويًا، بل هو "ضرورة علاجية" أساسية للحفاظ على التوازن الجسدي والوقاية من أمراض خطيرة.
ودعا النمر إلى تعزيز الوعي بأهمية الراحة والنوم المنتظم، لما له من دور وقائي كبير في حماية القلب والدماغ، مؤكّدًا أن الصحة تبدأ من السرير.