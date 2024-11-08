لـ"شيخوخة بلا أمراض".. هذا عدد ساعات النوم المطلوبة علميًّا

وأظهرت البيانات التي حللها فريق من جامعة وينتشو الطبية في الصين أن أولئك الذين يحصلون على ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم في الليلة يميلون إلى التمتع بصحة أفضل بشكل ملحوظ في وقت لاحق من الحياة.