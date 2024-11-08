لـ"شيخوخة بلا أمراض".. هذا عدد ساعات النوم المطلوبة علميًّا

كشفت دراسة حديثة أن الوصول لسن الشيخوخة بأقل عدد من المشكلات الصحية يتطلب عوامل عدة، منها النوم أكثر من 7 ساعات.
وبحسب موقع "ساينس أليرت" العلمي، شملت الدراسة 3306 مشاركين، تتراوح أعمارهم من 45 عامًا فما فوق، وسُجلت عادات نومهم في أعوام 2011 و2013 و2015، وتلا ذلك فحص صحي بعد 5 سنوات.
وأظهرت البيانات التي حللها فريق من جامعة وينتشو الطبية في الصين أن أولئك الذين يحصلون على ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم في الليلة يميلون إلى التمتع بصحة أفضل بشكل ملحوظ في وقت لاحق من الحياة.
وأوضح الباحثون في ورقتهم المنشورة: "تم تقييم الشيخوخة الناجحة في عام 2020، وتم تعريفها على أنها خالية من الأمراض المزمنة الرئيسية، وعدم وجود إعاقة جسدية، مع وظيفة إدراكية عالية، وصحة عقلية جيدة، والمشاركة النشطة في الحياة".
وأخذ فريق البحث في الاعتبار عوامل، بما في ذلك الوزن، على الرغم من أن طبيعة الدراسة لا يمكنها تأكيد وجود رابط مباشر بين السبب والنتيجة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وتُقدِّم هذه الدراسة -بحسب الموقع- المزيد من الأدلة على أهمية النوم المستمر والممتد.
وقد سلطت أبحاث سابقة الضوء أيضًا على أن 7 ساعات في الليلة هي نقطة انطلاق محتملة للنوم الجيد والشيخوخة الجيدة، كما أن هناك روابط بين النوم والحماية من مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، الجسدية والعقلية.