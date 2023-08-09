8 فوائد تؤهلك للنجاح.. هكذا يؤثر النوم المبكر على صحتك وجودة حياتك

يعتبر الأطباء أن الحصول على كمية كافية من النوم وتحديدًا في ساعات مبكرة من الليل، قد يكون له تأثير ملحوظ على صحتك، ويُعَد النوم عمومًا من أهم الجوانب التي تؤثر على صحة وجودة حياة الإنسان.
موقع "ذا هيلثي" يؤكد أن العديد من الأبحاث والدراسات العلمية تعمقت في فحص فوائد النوم المبكر من جوانب متعددة، مثل الصحة الجسدية والصحة العقلية، إلى جانب تأثيره على أداء الإنسان اليومي.
ووفق "سكاي نيوز عربية" فهناك عدة فوائد للنوم المبكر أبرزها:
يساعد النوم المبكر على تعزيز وظائف الدماغ وزيادة الانتباه والتركيز أثناء اليوم.
يساهم النوم المبكر في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.
يمكن أن يؤدي الحصول على نوم كاف ومبكر إلى تحسين المزاج والعواطف الإيجابية، بينما قلة النوم قد تزيد من خطر التوتر والاكتئاب.
النوم المبكر ينظم إفراز الهرمونات المهمة مثل هرمون النمو وهرمونات التوازن الغذائي؛ مما يؤثر بشكل إيجابي على النمو والصحة العامة.
النوم والاستيقاظ مبكرًا يمنح يومك وقتًا إضافيًّا؛ مما يمكن أن يساعد على زيادة إنتاجيتك وإنجاز المزيد من المهام.
النوم المبكر يساعد في الحصول على دورة نوم أفضل؛ الأمر الذي يسهم في الشعور بالراحة والاسترخاء.
النوم المبكر يسهم في إقامة نمط حياة صحي يشمل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الوجبات في وقتها المناسب.
النوم المبكر يساهم في تنظيم الساعة البيولوجية لجسمك؛ مما يسهم في تحسين عمليات الهضم.