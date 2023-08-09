8 فوائد تؤهلك للنجاح.. هكذا يؤثر النوم المبكر على صحتك وجودة حياتك

يعتبر الأطباء أن الحصول على كمية كافية من النوم وتحديدًا في ساعات مبكرة من الليل، قد يكون له تأثير ملحوظ على صحتك، ويُعَد النوم عمومًا من أهم الجوانب التي تؤثر على صحة وجودة حياة الإنسان.