احذر تناوله بكثرة..دراسة حديثة تكشف عن أهمية البيض للصحة وأبرز سلبياته

ويحتوي البيض على بروتينات عالية الجودة وفيتامينات ضرورية، مثل فيتامين A وB12 والسيلينيوم، إلى جانب الكولين الذي يُعزّز من وظيفة الدماغ ويُساهم في صحة القلب، كما أن العناصر الموجودة في البيض، مثل اللوتين والزياكسانثين، تحمي العينين من مشكلات الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في السن وفق العربية نت.