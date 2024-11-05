احذر تناوله بكثرة..دراسة حديثة تكشف عن أهمية البيض للصحة وأبرز سلبياته

يعدّ البيض واحداً من الأغذية الأكثر شيوعاً والغنية بالعناصر الغذائية، إذ توفر العديد من الفوائد الصحية التي تشمل دعم العضلات، وتقوية الجهاز المناعي، وتعزيز صحة الدماغ والعيون.
ومع ذلك، يحذر خبراء التغذية من مخاطر الإفراط في تناول البيض، حيث يمكن أن يؤدي استهلاكه بكثرة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول وتفاقم مشاكل القلب والهضم، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا".
ويحتوي البيض على بروتينات عالية الجودة وفيتامينات ضرورية، مثل فيتامين A وB12 والسيلينيوم، إلى جانب الكولين الذي يُعزّز من وظيفة الدماغ ويُساهم في صحة القلب، كما أن العناصر الموجودة في البيض، مثل اللوتين والزياكسانثين، تحمي العينين من مشكلات الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في السن وفق العربية نت.
ويعتبر البيض أيضًا خيارًا مثاليًا لمن يسعون للحفاظ على الوزن، حيث يوفر البروتين شعوراً بالشبع لفترات طويلة، مما يساعد في تقليل تناول الوجبات الخفيفة.
رغم هذه الفوائد، فإن بعض الدراسات تربط بين الإفراط في تناول البيض وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وحساسية محتملة، مما يجعل الاعتدال هو المفتاح للاستفادة من البيض كمكون صحي ضمن نظام غذائي متوازن.